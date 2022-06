Wout van Aert past met knieblessure voor BK, Tour niet in gevaar: “Dit is vervelend, maar er is geen paniek”

Onze wielerman Stijn Vlaeminck: “Eigenlijk een heel stomme blessure”

De topfavoriet voor het BK is er zondag niet bij. Knie gestoten tegen zijn stuur toen zijn ketting van het kamwiel ging. Een incident dat elke prof wel een keer meemaakt in zijn carrière. “Dit is iets dat heel onschuldig lijkt, maar het niet altijd is”, zegt Mathieu Heijboer, head of performance bij Jumbo-Visma. De knie van Van Aert is een beetje gekneusd, maar als hij niet oplet, kan dat tot een ontsteking leiden. “En dan heb je een probleem”, zegt Heijboer.

Daarom de beslissing van de ploeg om de hoogtestage in Tignes af te breken en Van Aert vroeger naar huis te sturen — hij keerde woensdag al terug in plaats van vrijdag. Heijboer: “Wout heeft nog één keer getraind, maar hij voelde irritatie. Er is meteen beslist dat we geen enkel risico nemen. Hij laat de fiets aan de kant tot en met zondag.”

Dat betekent automatisch geen BK. “Doodjammer”, zegt Van Aert zelf. “Normaal zou ik nooit afzeggen voor een Belgisch kampioenschap.” Heijboer: “Dit is een voorzorg die we moésten nemen. Noem het ‘voorzichtigheid’. De Tour is te belangrijk.”

Zijn vervangers staan alvast klaar — Robert Gesink en Mike Teunissen zijn stand-by — maar in het scenario dat de medische staf nu voorziet, kan Van Aert straks gewoon starten in Kopenhagen. “Op dit moment is de Tour niet in gedrang”, zegt Heijboer. “Maar honderd procent garantie heb je nooit. Elke blessure is anders. Geen enkele dokter kan die op papier zetten. Maar ga maar uit van het positieve.”

Van Aert hoeft ook geen schrik te hebben voor conditieverlies. “Dit is niet ideaal — we hadden een plan opgesteld waarin hij nog een paar extra trainingen én het BK zou doen — maar de impact zal miniem zijn. Wout is niet ziek, hij hoeft niet op zijn bed te liggen, hij mag inspanningen doen: lopen, zwemmen, alleen niet fietsen. Dit is vervelend, maar er is geen paniek. We zijn er op tijd bij.”

Tot slot: is het enkel dit wat speelt? Niet deelnemen aan het BK betekent ook dat Van Aert minder risico loopt op een coronabesmetting. Zondag komt er wellicht een enorme massa samen in Middelkerke. In die zin is thuis blijven ook ‘voorzichtigheid’. Jumbo-Visma en Van Aert hebben ervaring: Van Aert moest door corona forfait geven voor de Ronde van Vlaanderen, de ploeg trok zich deze maand collectief terug uit de Ronde van Zwitserland na een reeks positieve gevallen. Heeft dat meegespeeld in de beslissing om Van Aert aan de kant te houden? Heijboer zegt van niet. “We communiceren daar altijd open over: het gaat enkel om deze blessure. We willen niet dat die erger wordt. Een knie is een delicaat gewricht voor een renner.”

Quote Als ik de Tour niet in het gedrang wil brengen, is dit het verstandig­ste besluit. Wout van Aert

