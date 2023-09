Wout van Aert over z’n seizoen, mentale dip en strijd met Van der Poel: “Wil niet op pensioen met ‘eeuwige tweede’ als bijnaam”

KIJK. Geen houden aan: Van Aert loodst Kooij in Tour of Britain naar derde sprintzege op rij

De hattrick voor Olav Kooij in de Tour of Britain. Wout van Aert was in een nieuwe massasprint alweer de perfecte lead-out voor zijn ploegmaat van Jumbo-Visma. Danny van Poppel wilde Kooij nog remonteren, maar kwam tekort. Ethan Vernon werd derde. Kooij blijft uiteraard leider. Inmiddels kent Van Aert ook zijn Belgische ploegmaats voor het EK wielrennen.