Wout van Aert op schema voor Dauphiné, waar klassement geen doel is: “We rijden er in functie van de Tour”

WielrennenTerwijl de Tour-ploeg van Ineos Grenadiers zich op hoogte voorbereidt op Tenerife en Tadej Pogacar begint aan zijn hoogtestage in Livigno, bivakkeert Jumbo-Visma met Wout van Aert, Primoz Roglic en co. in de Sierra Nevada. “Iedereen traint zonder beperkingen. We zitten op schema voor de Tour.”

Stralende zon en geen druppel regen in de Sierra Nevada. “Zelfs rond ons hotel op 2.300 meter boven de zeespiegel lopen we rond in short en T-shirt. De perfecte omstandigheden, dat hebben we hier nog niet vaak meegemaakt”, zegt Mathieu Heijboer, Performance Manager van Jumbo-Visma.

De hoogtestage van de Nederlandse ploeg in het CAR-hotel verloopt uitstekend. “We zijn zeer tevreden over hoe elk lid uit onze preselectie van de Tour eraan toe is. Vergeleken met vorig jaar staan we een stuk verder. Toen lag Wout op dit moment thuis in bed, herstellende van de ontsteking aan de blinde darm en had Jonas Vingegaard last van de achillespees. Nu is iedereen fit. Ook de knie van Primoz Roglic is volledig in orde. Hij traint zonder beperkingen”, zegt Heijboer.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Team Jumbo-Visma cycling (@jumbovisma_road) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bredere basis

Het doel van deze hoogtestage van drie weken is om een brede basis te kweken in functie van de Tour. “Met de hulp van onze koks en diëtisten proberen we elke renner hier op topgewicht te krijgen voor de Tour. ’s Ochtends doen we vaak oefeningen op core stability om wat mobiliteit, flexibiliteit en kracht te kweken aan lage intensiteit, plus het lichaam wakker te maken voor de fietstrainingen, waarbij de nadruk ligt op duurvermogen plus wat kort intensief werk om de renners klaar te stomen voor de hardere trainingen tijdens de tweede hoogtestage in Tignes en de koersen in juni.”

Nathan Van Hooydonck en Mike Teunissen verlaten de hoogtestage al eind deze week omdat ze starten in de Ronde van Noorwegen. De rest blijft nog tien dagen langer in de Sierra Nevada. Sepp Kuss rijdt vervolgens de Ronde van Zwitserland. Wout van Aert herneemt op 5 juni in de Dauphiné. “De Dauphiné geldt voor ons als een belangrijke opstap naar de Tour. De tijdrit op dag vier geldt als een test op de twee chrono’s in de Tour en de voorlaatste rit lijkt erg op de twaalfde rit van de Tour.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Primoz Roglic (@primozroglic) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Roglic en Vingegaard?

Naast de tijdrit telt de Dauphiné in het begin vijf heuvelritten, op maat van Van Aert. “De precieze rolverdeling van de Dauphiné hebben we nog niet besproken. Als er voor Wout iets te rapen valt, zullen we dat niet laten liggen, maar het is zeker geen hoofddoel. We rijden de Dauphiné in functie van de Tour. Ons uitgangspunt is dat we er beter willen uitkomen dan dat we er in gaan. Het is niet de bedoeling om daar energie te verspillen, die we dan tekort te komen in de Tour”, aldus Heijboer. Een klassement voor Van Aert lijkt dus niet aan de orde. De deelname van Roglic en Vingegaard aan de Dauphiné staat ook nog niet vast.