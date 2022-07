Wout van Aert op laatste rustdag: “Ik de beste renner? Mooie complimenten, maar ik mag dat vooral zelf niet denken”

De geblesseerde Primoz Roglic ging gisteren niet meer van start in de vijftiende etappe, later moest Steven Kruijswijk opgeven door een val. “Natuurlijk verandert dat onze tactiek een beetje”, vertelde Wout van Aert. “Het is niet goed dat we nog maar met zes renners overblijven. Primoz en Steven zijn sleutelrenners in de bergen. Maar we hebben allemaal getoond dat we op topniveau zijn. Volgens mij zijn we nog altijd sterk genoeg om de koers te controleren. Al begint alles met de benen van Jonas (Vingegaard, red.).”