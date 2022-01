Wout van Aert onthult voorjaar: géén Strade Bianche, wel debuut in Parijs-Nice

WielrennenHet programma van Wout van Aert (27) werd bekendgemaakt op de teampresentatie van Jumbo-Visma in Alicante. De Belgische kampioen slaat dit jaar de Strade Bianche over, wél tekent hij voor het eerst present in Parijs-Nice. Zijn seizoen opent hij dan weer in de Omloop.

Van Aert trekt voor de Omloop (26 februari) nog op hoogtestage. Nadien rijdt hij Parijs-Nice (6-13 maart) in aanloop naar Milaan-Sanremo (19 maart). Het Vlaamse voorjaar eindigt hij met het drieluik Ronde van Vlaanderen-Amstel Gold Race-Parijs-Roubaix. Daarnaast slaat hij de Strade Bianche (5 maart) over, de koers die hij in 2020 won. In 2018 en 2019 eindigde hij als derde in de Italiaanse voorjaarsklassieker.

“Ik wil een Monument winnen, dat is mijn grote doel”, aldus de kopman van Jumbo-Visma op de mediadag in Alicante. “Ik heb het afgelopen seizoen veel mooie overwinningen geboekt, maar greep er net naast in die Monumenten. Dat wil ik veranderen en dus pas ik mijn programma aan. De Amstel overslaan was geen optie omdat het tussen Vlaanderen en Roubaix valt. Het zou raar zijn om die wedstrijd niet te rijden. Ik maak van Sanremo tot Roubaix één lang piekmoment.”

Van Aert is blij met de versterking van de klassieke kern. “Daar hoeft geen uitleg bij. We staan veel sterker dan de afgelopen jaren, grotendeels door de aanwinsten en hopelijk zijn ook de jongens die er al bij waren op de afspraak of blijven ze gespaard van pech en blessures. Zij zullen extra geprikkeld zijn om hun plaats in de klassieke kern te behouden. De ploeg is sterk en we werken met veel meer vertrouwen naar het voorjaar toe. Ik verwacht niet enkel iets van de nieuwkomers, maar ook van diegenen die er al waren.”

Tiesj Benoot is een van die nieuwkomers. Hij vat zijn seizoen aan in de Omloop. Vervolgens tekent hij present in de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico. Nadien rijdt hij het klassieke voorjaar tot en met Luik-Bastenaken-Luik. Zijn focus ligt in het eerste deel van het seizoen vooral op het klassieke eendagswerk. Het is niet de bedoeling om in de Tirreno voor het klassement te gaan.

Jumbo-Visma maakte in Alicante eveneens bekend dat Van Aert naar de Tour de France trekt. Ook Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Sepp Kuss, Steven Kruijswijk en Rohan Dennis zijn certitudes. Roglic opent zijn seizoen in Parijs-Nice, later verschijnt de Sloveen aan de start van Milaan-Sanremo. Tom Dumoulin richt zich dan weer op de Giro, waar hij het kopmanschap zal delen met Tobias Foss.

Volledig scherm © BELGA