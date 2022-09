Wout van Aert onderhandelt over contractverlenging: tot 2026 bij Jumbo-Visma?

“Wout is heel graag bij zijn huidige ploeg en Jumbo-Visma is ook erg opgezet met Wout van Aert”, zegt Jef Van den Bosch, de manager van Wout van Aert. “Na een uitzonderlijke Tour de France was het moment daar om over contractverlenging te spreken.”

Van Aert kwam in 2019 bij Jumbo-Visma. Daar ging een contractbreuk aan vooraf bij de ploeg van Nick Nuyens. Het Arbeidshof in Antwerpen veroordeelde Van Aert in juni vorig jaar tot een boete van ruim 662.000 euro. Zowel Wout van Aert als Nick Nuyens kondigden aan in Cassatieberoep te gaan tegen de beslissing van het Arbeidshof. Maar daar kwam tot nu geen vervolg op.

Wout van Aert reed in de voorbije vier seizoenen een bijzonder indrukwekkend parcours. Hij won negen etappes en de groene trui in de Tour, werd winnaar van de Strade Bianche, Milaan-Sanremo, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race en afgelopen zondag nog de Bretagne Classic in Plouay. Hij behaalde ook zilver in de olympische wegrit en hij behaalde twee keer WK zilver in het tijdrijden.

Het gaat in de contractbesprekingen, aldus Van den Bosch, ook over de nieuwe financiële termen van de overeenkomst. “Dat spreekt voor zich, wanneer je zoals Wout van Aert bij de beste renners van de wereld bent.”

