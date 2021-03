Wout van Aert na titanenstrijd tegen Alaphilippe en Van der Poel: “De sterkste heeft gewonnen”

Van Aerts ploeg moest heel de etappe controleren. Ook toen er een elitegroepje met onder meer Almeida en Yates aanviel. “Als er zo veel aanvallen komen, is het een beetje moeilijk om rustig te blijven”, reflecteerde Van Aert. “Maar we wisten dat de laatste 30 kilometer een stuk minder lastig waren. We waren erop ingesteld om niet op alles te springen wat bewoog. Dat hebben we goed gedaan. Petje af voor de ploeg vandaag. We stonden er lang alleen voor in de achtervolging op Almeida, Yates en co, al had ik er wel vertrouwen in dat er nog hulp ging komen.”