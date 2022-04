Wout van Aert na Covidbesmetting gespot in Spanje, donderdag beslissing of hij start in Parijs-Roubaix

Wielrennen Jum­bo-Vis­ma-ren­ner Milan Vader (26) blijft voorlopig in ziekenhuis na zware val in Baskenland

Milan Vader is ernstig gewond geraakt bij een val in de vijfde etappe van de Ronde van het Baskenland. De 26-jarige Nederlander van Jumbo-Visma werd vervolgens met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Bilbao. Daar wordt hij behandeld aan verschillende verwondingen. Zijn toestand is stabiel, meldt de woordvoerder van de ploeg. Vader blijft voorlopig in het ziekenhuis om te herstellen.

9 april