Wout van Aert na bewogen vlucht geland in Canada: “Evenepoel verdient het om de Vuelta te winnen”

Het verhaal van de heenreis van Wout van Aert naar het Canadese Québec verdient het om te worden verteld. Van Aert vloog na een weekje trainen en vakantie op Sardinië naar de luchthaven Charles De Gaulle in Parijs. Hij zou daar dinsdagnamiddag om 13:25u de vlucht van KLM/Air France nemen. Maar toen ging het een beetje mis.

“Noem het karma”, zegt Wout van Aert één dag later in Québec. “Ik dacht, ik neem een andere vlucht dan de anderen, dat zal makkelijker zijn. Maar we vertrokken met vijftig minuten vertraging. En na twee uur of zo vliegen zeiden ze dat we terug zouden keren naar Brest. Door een communicatieprobleem was er geen toestemming om de Atlantische Oceaan over te vliegen. Ik schat dat we wat rondjes hebben gedraaid. En dan was er niet genoeg brandstof meer om tot in Québec te geraken. In Brest stonden we dan ook nog anderhalf uur aan de grond. In plaats van zes uur heb ik er meer dan tien uur in het vliegtuig gezeten.”

De onverwachte tussenstop in Brest gaf Van Aert wel de kans om de laatste dertig kilometer van de zeventiende etappe in de Vuelta te zien. En de onwaarschijnlijke ontknoping van die rit.

“Het was in elk geval spannender dan een vlakke sprintetappe”, lacht Van Aert. “Natuurlijk supporterde ik voor Primoz (Roglic, zijn ploegmaat, red). Zijn aanval was mooi en verrassend. Niemand had dat verwacht. Het was echt zonde dat hij op het einde zo zwaar ten val kwam.”

De val en de daaropvolgende opgave van Roglic lijkt de rode loper uit te hebben gerold voor Remco Evenepoel. Van Aert: “Het klopt dat Remco nu ongetwijfeld zijn lastigste tegenstander kwijt is. Primoz is een winnaar en hij heeft ervaring in een grote ronde. Je zag het dat hij toch sterker werd in de Vuelta. Ik was wel onder de indruk van hoe hij koerste.”

Of Van Aert verbaasd is over wat Evenepoel in deze Vuelta presteert? “Ja en neen. Ik heb altijd wel in zijn mogelijkheden geloofd. Een trui verdedigen is natuurlijk een nieuwe situatie voor hem, zeker wanneer je zoals hij toch al lang in de rode leiderstrui rijdt. Het is sterk hoe hij dat doet. Ik zeg niet dat dat een verrassing is. Maar het was toch een vraagteken of hij dat kon.”

Een supporter van Evenepoel zou Van Aert zich nu niet noemen. Maar de Vueltazege gunt hij hem wel. “Ik ben niet in de koers. En ik vind dat de beste moet winnen. Ik ben een Belg. In België wachten we al lange op een nieuwe winnaar van een grote ronde. Evenepoel is de sterkste renner van de voorbije weken. Hij zou het verdienen om de Vuelta te winnen.”

