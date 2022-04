Wout van Aert met vraagtekens naar Parijs-Roubaix: “Zeker niet op het niveau dat ik voor de Ronde had”

Parijs-RoubaixWout van Aert (27) staat zondag goed en wel aan de start van Parijs-Roubaix. De Belgische kampioen is blij dat-ie weer kan koersen, maar heeft ook vraagtekens. “Ik rijd vooral om niet het gevoel te hebben alles te missen”, vertelt Van Aert in een video van z'n ploeg Jumbo-Visma.

Wout van Aert leek een vlekkeloze weg richting zijn grote doel van het voorjaar, de Ronde van Vlaanderen, af te leggen. Blakende conditie, sterke ploeg, zeges in de Omloop en de E3 Saxo Bank Classic - Van Aert was meer dan ooit klaar om te schitteren in Vlaanderens Mooiste. Maar dan sloeg het noodlot toe. Van Aert geraakte besmet met het coronavirus en moest de Ronde laten schieten. Zondag maakt onze landgenoot z'n comeback in Parijs-Roubaix. “Ik ben weer helemaal gezond en fit om te koersen", aldus Van Aert. “Ik ben heel blij dat ik na de tegenslag alsnog Parijs-Roubaix kan rijden.”

Dienende rol

Van Aert is wel realistisch - de topconditie waarmee hij tot zijn ziekte rondreed, is er niet meer. “Ik ben niet zwaar ziek geweest, maar de vermoeidheid heeft er wel lang in gezeten. Het is eigenlijk pas de laatste dagen dat het iets beter gaat. Ik ben zeker niet op het niveau dat ik voor de Ronde van Vlaanderen had. Ik rijd vooral om niet het gevoel te hebben alles te missen. Want de Ronde en de Amstel vanuit de zetel bekijken, dat was het helemaal niet.”

De Belgische kampioen gaat dan ook, zoals Jumbo-Visma al aankondigde, in een dienende rol van start. “Uiteraard hoop ik me niet zo slecht te voelen dat ik al in het begin op kop moet rijden. Als ik gewoon oké ben, hoop ik ergens in de finale te geraken en dan Christophe (Laporte, red.), Nathan (Van Hooydonck, red.) of Mike (Teunissen, red.) te kunnen ondersteunen. Maar ook in een dienende rol zijn er hier al veel jongens ver geraakt. Daar hoop ik stiekem op.”

Kijk en/of beluister op HLN.be en alle streamingdiensten naar de nieuwste aflevering van ‘Wuyts & Boonen’.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ben jij de grootste wielerkenner van het land? Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op 5.000 euro en talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.