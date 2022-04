Wout van Aert mag training hervatten: “Als hij vijf dagen intensief kan trainen, ziet het er goed uit voor Parijs-Roubaix”

WielrennenWout van Aert (27) mag de training hervatten. De kans dat hij Parijs-Roubaix kan rijden, is plots een stuk groter. Het is zelfs mogelijk dat hij topfit aan de start zal staan.

“Het is nog te vroeg voor conclusies. Pas als de trainingen succesvol blijken, zullen we iets kunnen zeggen over Roubaix.” Jumbo-Visma houdt nog een slag om de arm: de ploeg wil niet te optimistisch doen over de startkansen van zijn kopman. Maar dat Wout van Aert de training mag hervatten, is uiteraard een hoopgevend signaal.

Vorige week donderdag testte Van Aert positief op corona. Voor zover officieel bekend, vertoonde hij slechts milde symptomen en heeft hij sindsdien niet meer getraind. Helemaal zoals de medische adviezen dat voorschrijven na een besmetting met covid. De volgende stappen zijn minder afgelijnd. De medische situatie van Van Aert moet individueel opgevolgd worden, zeggen de artsen.

Professor Jan Boone, inspanningsfysioloog aan de UGent, schetst de sportieve kant van het verhaal. Kan Van Aert topfit aan de start van Roubaix komen? “In theorie kan dat”, zegt Boone. Hij benadrukt dat hij enkel in algemene termen kan spreken, aangezien hij de exacte situatie van Van Aert niet kent. “De basisvoorwaarde is dat hij niet zwaar ziek was”, zegt Boone. “Zijn lichaam mag niet te zwaar geleden hebben. Het tweede wat Van Aert nu nodig heeft, is dat hij goed reageert op de eerste trainingen. In een normale situatie bouw je gedurende twee, drie dagen rustig op en schakel je dan over naar zwaardere trainingen aan hogere hartslag. Als Van Aert vier, vijf dagen intensief kan trainen, ben ik hoopvol voor hem.”

Een voordeel?

“Van Aert heeft een lange voorbereiding gehad op het seizoen en hij heeft al heel wat wedstrijdritme in de benen: zijn basis is breed, zijn vormpeil lag zeer hoog en als hij maar een week stil gelegen heeft, zal het verval beperkt zijn. Vier of vijf dagen stevige training zijn genoeg om weer het niveau van ervoor te halen. De gedwongen rust kan zelfs een voordeel zijn, want op die manier is de vermoeidheid in zijn lijf afgenomen.”

Klinkt goed, maar Boone legt uit de timing krap blijft. Er mag niet veel meer misgaan. “Je hebt toch wel tien dagen nodig om klaar te zijn voor Roubaix”, zegt hij. “Want na die stevige trainingen heb je ook nog een dag of drie nodig om te herstellen. De nieuwe vermoeidheid die je opbouwt door die trainingen moet weer omlaag. Topconditie is altijd een combinatie van fitheid opbouwen en vermoeidheid laten afnemen.”

