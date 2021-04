Wout van Aert mag deze zomer vooral zijn eigen doelen najagen: “Zelf scoren in Tour en Tokio”

Wielrennen ‘The sky is the limit’ voor revelatie Tom Pidcock: “Ardense koersen moeten me nog beter liggen”

14 april Tom Pidcock heeft de Brabantse Pijl gewonnen en dat werd tijd, na al het goeds dat over hem is verteld. Pidcock zorgde voor de verrassing: hij klopte Van Aert in de sprint. Ook zondag in de Amstel en over een week in de Waalse Pijl wordt de Brit een te duchten klant. En misschien ook wel in Luik-Bastenaken-Luik.