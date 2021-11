Wout van Aert laat de familieman in zich spreken in VTM-docu: “Ik koester de momenten dat ik mijn zoon kan vastpakken na de koers”

Wielrennen Na twee turbulente jaren op zoek naar rehabilita­tie: het verhaal van Quick.Step-aan­winst Ilan Van Wilder

Voor corona de wereld in een houdgreep nam, hoorde Ilan Van Wilder (21) bij de betere beloften en dus grootste talenten van het internationale wielerpeloton. Een pandemie en een moeilijk tweede jaar bij Team DSM later spoelt hij nu aan bij Deceuninck-Quick.Step. Het verhaal van de Kristallen Fiets bij de beloften in 2019. Of anders bekeken: het relaas van een talentvolle neoprof met een zwemverleden die plots een paria werd in z'n eigen team.

19 november