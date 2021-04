Wout van Aert laat BK tijdrijden schieten en trekt op hoogtestage voor de Tour

Wielrennen Vanseve­nant rijdt zich opnieuw in de kijker: “Aan de voet van de klim zat ik net iets te ver”

21 april Mauri Vansevenant (21) straalde alsof hij zélf de Muur van Hoei had veroverd. Blij dat de kopman won, berustend in zijn eigen resultaat. “Dit was íets te explosief voor me.”