Wout van Aert kwam niet aan sprinten toe: “Je kan niet elke dag voluit gaan”

“Gisteren was echt een heel zware dag en ik voelde me vanmorgen een beetje moe. Dus hebben we beslist om het peloton zijn gang te laten gaan en niet zelf te jagen op de vluchters, niet zelf initiatief te nemen met onze ploeg”, aldus de kopman van Jumbo-Visma. “Onze tactiek was afwachten en zien hoe het zou uitdraaien. En ik moet toegeven, de vluchters waren echt sterk. Er is echt wel geprobeerd door een aantal ploegen om hen terug te halen. Ik denk dat ze de vluchters een beetje onderschat hebben in het begin.”