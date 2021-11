Wout van Aert komt in VTM-docu terug op polemiek met Evenepoel na WK-ontgoocheling: “Ik heb een knak gehad”

WielrennenIn ‘Wout’ komt Wout van Aert morgenavond vanaf 21u45 op VTM terug op zijn wielerjaar. Met zeges in Gent-Wevelgem, de Amstel Gold Race, drie ritten in de Tour en een zilveren medaille op de Olympische Spelen werd het een grand cru, al was er ook ontgoocheling na het WK. “Ik heb toen toch wel een knak gehad.”

De verwachtingen voor het WK in eigen land waren torenhoog. Wout van Aert was voor de wegrit in Leuven de uitgesproken kopman van de Belgische ploeg, maar stuitte op een oersterke Julian Alaphilippe. De Franse ploeg maakte gebruik van de gretige koersinstelling bij de Belgen en dat maakte de teleurstelling achteraf nog wat groter dan ze al was.

“Ik had heel hard toegewerkt naar het WK”, vertelt Wout van Aert in de VTM-docu ‘Wout’ die morgenavond om 21u45 te zien is. “Ik voelde na het WK ook wel een bepaalde ontlading omdat de druk weg was. Ik was natuurlijk wel teleurgesteld dat ik het niet waar had kunnen maken. Ik zat daar mee in tegenover de groep, maar ik was ook wel ergens blij dat het klaar was.”

Maar ‘klaar’ was het helemaal niet. Remco Evenepoel stelde enkele dagen na het WK op tv in Extra Time Koers dat hij ook de benen had om wereldkampioen te worden en dat was het begin van een flinke polemiek die Van Aert met zich meesleepte tot zijn seizoenseinde in Roubaix.

Van Aert reageerde in eerste instantie al dat hij de bocht van zijn Belgische ploegmaat betreurde, nu komt hij er nog één keer op terug. “Alles had vermeden kunnen worden als Remco zijn teleurstelling met de groep had geventileerd en niet op tv. Dat zorgde bij mij wel voor een knak na het WK.”

Het wielerjaar 2021 door de ogen van Wout van Aert met inkijk in het persoonlijke leven van de wielrenner en exclusieve beelden van zijn kersverse zoon Georges en vrouw Sara is morgen om 21u45 op VTM of VTM GO te zien.



Volledig scherm Wout van Aert en Remco Evenepoel. © VTM/Photo News

