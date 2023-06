Wout van Aert is weer coureur na weken hoogtestage: “Het doel in de Tour? Zoveel mogelijk ritten winnen”

Goed, de eerste tijdrit in de Ronde van Zwitserland heeft hij niet gewonnen. Wout van Aert (28) had er nochtans zin in. Maar wat telt is dat hij, na weken hoogtestage, weer coureur is. “Misschien win ik maandag wel in Zwitserland. En anders in de Tour.”

KIJK. Van Aert: “Ik reed een prima tijdrit”

“Ik geniet wel van de trainingskampen”, zegt Wout van Aert. “Maar als de eerste wedstrijd dichterbij komt, begint het trainen toch wat tegen te steken.” De Ronde van Zwitserland is zijn eerste koers sinds hij derde werd in Parijs-Roubaix. Dat is ondertussen twee maanden geleden. Van Aert nam eerst vakantie en bracht daarna een maand of daaromtrent op grote hoogte door. Eerst op de Sierra Nevada, dan in de buurt van Livigno en de Stelvio.

“Op de Sierra Nevada waren we met de hele Tourploeg, waarvan een groot deel naar de Dauphiné is getrokken. De laatste week was ik met Wilco Kelderman in Zwitserland. Slecht weer? Uiteindelijk viel het mee. Twee dagen was het minder. De Sierra Nevada was uitzonderlijk slecht, zeker wanneer je in Spanje bent. Hier en daar hebben we iets moeten aanpassen. We zijn gezond gebleven en we hebben geen problemen gehad. Ik hoop dat het weer in Zwitserland deze week wel meevalt.”

KIJK OOK. De laatste kilometer van de tenoren in de tijdrit van de Ronde van Zwitserland

Andere aanloop

Alvast voor de rest van de week wordt mooi weer voorspeld, vandaag klom de thermometer naar dertig graden. Voor het eerst in zijn carrière rijdt Van Aert de Ronde van Zwitserland en niet de Dauphiné. “Ik had wel zin in een andere aanloop naar de Tour”, zegt hij. “De Dauphiné heb ik nu een aantal keer gereden. Ik heb er ritten gewonnen en de groene trui. De Ronde van Zwitserland is een koers waar ik nog nooit won. Dat wil ik wel een keer komen proberen. Het eindklassement? Neen, daar ga ik mij niet aan wagen. Er zijn drie serieuze bergritten, daarvoor zijn hier andere renners. Zelf hebben we daar Wilco Kelderman voor. Ik ga me hier niet leeg rijden voor een klassement.”

Het grote doel is natuurlijk de Tour de France. “Mijn persoonlijke ambitie is om zoveel mogelijk ritten te winnen. En dan kunnen we hopelijk de gele trui pakken met de ploeg”, zegt hij.

Volledig scherm Van Aert. © ANP / EPA

In de nieuwe Netflix-docu ‘Tour de France: Unchained’, over de Tour van vorig jaar, blijken die twee doelen niet altijd even makkelijk te verzoenen. Nadat Van Aert de vierde rit met aankomst in Calais heeft gewonnen, gaat het toch ook over Jonas Vingegaard die teleurgesteld is dat Van Aert niet op hem heeft gewacht.

“Het is zeker niet evident om mijn ambities met die van Jonas Vingegaard te verzoenen. Daarvoor hoef je Netflix niet te kijken”, zegt Van Aert. “Ik herinner me dat ik boven op de top van de Cap Blanc Nez kwam, dat ik omkeek en dat ik Jonas zag. Maar ik wist niet: zit daar tien man of twintig? Zo gaat dat elke dag in de Tour. Nu is het zo gemonteerd dat het lijkt alsof er frictie was. Dat was totaal niet het geval.”

Een tweede groene trui in de Tour? Die hoeft dit keer niet voor Van Aert. En wat Vingegaard betreft: die werd zondag eindwinnaar in het Critérium du Dauphiné. Van Aert: “De kopman lijkt goed in orde te zijn.”

KIJK OOK. De hoogtepunten van de tijdrit

Van Aert tevreden over tijdrit Wout van Aert was niet ontgoocheld na zijn derde plek in de openingstijdrit van de Ronde van Zwitserland. “Ik rij een goede tijdrit. Ik ben waarschijnlijk iets te snel gestart. Ik wou nog wat over hebben voor het laatste deel. Maar volgens mij was de wind gedraaid, want ik dacht na het tussenpunt vooral wind mee te hebben. Dat was niet zo. Daarom kwam ik in de laatste kilometers te kort.” Van Aert haspelde de openingstijdrit in Zwitserland af in een nieuwe positie. “Het was anders dan op training, want hier ga je vollenbak. Het was een goede test. Na een stage kan het altijd twee kanten op. Maar de benen zijn in orde. Alleen zal ik nog een tikkeltje moeten verbeteren om te kunnen winnen. Ik mis nog wat hardheid.”

Volledig scherm Van Aert. © Photo News