Wout van Aert in tijdrit van Dauphiné slechts twee seconden trager dan Ganna: “Toch blij met prestatie”

WielrennenGeen tijdritzege voor Wout van Aert in de Dauphiné. Hij botste in een overwegend vlakke race tegen de klok van 31,9 kilometer op wereldkampioen Filippo Ganna. Het verschil: slechts twee seconden. Winst had welkom geweest om de fout van gisteren door te spoelen. Toch geen sombere ‘WvA’ in het flashinterview. “Ik word geklopt door de wereldkampioen met slechts twee seconden. Ik moet blij zijn met deze prestatie.” Van Aert verstevigt bovendien zijn gele leiderstrui.

Een nagenoeg vlakke tijdrit van 31,9 kilometer. Daarmee wilde Wout van Aert zijn serieuze kater van gisteren doorspoelen. Eén man diende zich aan als de grote concurrent: wereldkampioen Filippo Ganna. En nadat Luke Durbridge (36'25") - op een parcours waar door eerdere regenval hier en daar een natte bocht lag - een eerste richttijd had neergezet, zorgde de Italiaan inderdaad voor een knaltijd. Met 35'32" was hij liefst 53 seconden sneller. Hij plofte neer in de hot seat. Wie zou man in de regenboogtrui nog wat kunnen doen?

Rémi Cavagna alvast niet. Hij kreeg bijna twee minuten aangesmeerd. Schaduwfavoriet Jonas Vingegaard gaf ruim een minuut toe, terwijl ook Primoz Roglic zijn tanden stuk beet. Brits tijdritkampioen Ethan Hayter kwam nog het dichtst in de buurt. Na een sterk laatste gedeelte maakte hij zelfs tijd goed op Ganna - die blijkbaar toch wat van zijn pluimen had verloren in de laatste kilometers. Hayter finishte op 17 seconden van zijn Ineos-collega.

Klokslag 16u was het de beurt aan Wout van Aert. In het geel en dus als laatste. ‘WvA’ startte als een speer en deed aan de eerste tijdmeting 11 seconden beter dan Ganna. Aan het tweede tussenpunt werd die voorsprong omgezet naar een achterstand van 10 tellen - verval dus. Toch werd het nog erg spannend, met Van Aert die finaal nípt het onderspit delfde. Amper 2 seconden was het verschil.

Opnieuw balen, voor de tweede dag op rij een tweede stek... Van Aert zit wel steviger in het geel. Hij heeft nu 53 seconden op Matteo Cattaneo en 56 seconden op Roglic.

Van Aert: “Blij met prestatie”

“Een tijdrit is altijd eerlijk”, vertelde Van Aert in het flashinterview. “Het verschil is slechts twee seconden. Ik hou van winnen, maar ik moet dit accepteren, want ik word geklopt door de wereldkampioen. Ik moet dus blij zijn met deze prestatie.” Van Aert vertrok goed, maar werd nadien bijgehaald. “Ik startte inderdaad goed en kon op de limiet de bochten aansnijden. Ook mijn tweede deel vond ik goed, maar blijkbaar was Ganna daar toch veel sneller. Op het einde vond ik mijn ritme terug en haalde ik voordeel uit twee renners voor mij die ik kon inhalen. Toch kwam ik op het einde net te kort. Ik ben blij met hoe deze Dauphiné verloopt. Met de vorm zit het prima.”

Morgen werken de renners een heuvelachtige vijfde etappe af tussen Thizy-les-Bourgs en Chaintré, 162,3 kilometer lang. De Col des Ecorbans (4,2 km, 5,6 %), de Côte de Dun (4,9 km, 6,8 %), de Col du Bois Clair (2,7 km, 3,7 %) en de Côte de Mont-Brison (1,8 km, 4,8 %) vormen de belangrijkste hindernissen van de dag. Mogelijk wordt het toch een massasprint, want na de laatste klim volgen nog 13 vlakke kilometers.

