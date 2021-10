Wout van Aert heeft goesting in cross maar denkt al aan klassiek voorjaar: “WK veldrijden? Wordt moeilijk”

Veldrijden Mindere periode na val in de States lijkt voorbij voor Toon Aerts: “Ik had nochtans niet het gevoel dat ik de beste was”

24 oktober Toon Aerts leek de pedalen kwijt, sinds hij op 3 oktober de Superprestigecross in Gieten won. Een trip naar de VS ging de mist in. Maar in Zonhoven vond Aerts zijn beste kwaliteiten als crosser terug en won hij de vierde WB-cross van het seizoen.