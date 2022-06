Wout van Aert gaat ondanks knieperikelen voor geel: “Of ik vrijdag 100 procent zal zijn, weet ik niet. Maar de motivatie is er”

WielrennenWout van Aert heeft vanuit Kopenhagen, waar vrijdag de Tour de France start, met de pers gesproken. Bij zijn vertrek op Zaventem stelde Van Aert bij VTM Nieuws dat de situatie met de recente knieblessure “niet ideaal” is. Vandaag ging hij daarop verder. “Ik weet niet of het mogelijk is om aan 100 procent de tijdrit te rijden. Maar de motivatie is er.” Van Aert had het ook over de coronazorgen in het peloton en hoe de geel-groene droom van Jumbo-Visma te combineren.

VTM-journalist Klaas Dewyngaert kon Wout van Aert gisteren even spreken alvorens hij zijn vlucht nam richting Kopenhagen, waar vrijdag de Tour de France start. Van Aert sukkelde de afgelopen dagen met een knieblessure. “Het gevoel zit goed ja, anders zou ik niet vertrekken”, vertelde Van Aert vanop Zaventem. “De gevoeligheid in de knie is weg, maar het zal de eerstvolgende dagen nog een zorg zijn. Een ideale situatie is het niet.”

Volledig scherm Van Aert. © Photonews en Jumbo-Visma

Eens in Kopenhagen ging Van Aert daarop verder. “Of ik vrijdag 100 procent zal zijn? Ik weet niet of dat mogelijk is. Ik miste enkele cruciale trainingen tijdens mijn voorbereiding. Ik stond aan de kant - het was van moeten. Ik hoop dat mijn trainingen van de voorbije maanden voldoende zijn om deze tijdrit tot een goed einde te brengen. En ik geloof er ook in dat ik een goede tijdrit kan neerzetten. De motivatie is er alleszins. Maar mentaal was het niet de meest ideale manier om deze Tour aan te vatten. In principe zou ik meer last moeten hebben bij langere inspanningen - dan staat er meer stress op de knie. In dat opzicht is deze tijdrit (13,2 km) geen nadeel. Ook rechtstaand op de pedalen zou minder problemen moeten geven, omdat de hoek van de knie dan kleiner is. We krijgen vrijdag een technisch parcours. Dat ligt me. Het is nog steeds een groot doel om voor geel te gaan.”

Corona, geel en groen

Een mogelijke extra zorg zijn de stijgende coronacijfers. Zeker bij Jumbo-Visma nu ook sportief directeur Merijn Zeeman positief testte. “Het is niks nieuw”, aldus Van Aert. “We hebben er al twee jaar mee te maken. In de Ronde van Zwitserland waren er opnieuw meer Covidgevallen, daarom is iedereen weer wat voorzichtiger. Maar binnen ons team zijn we altijd zorgvuldig omgegaan met de maatregelen. We doen wat we kunnen om niet besmet te geraken. Hopelijk kunnen we ons binnenkort enkel focussen op de sportieve kant van de Tour.”

Volledig scherm Wout van Aert bij VTM-journalist Klaas Dewyngaert op Zaventem voor zijn vertrek. © Jan De Meuleneir / Photo News

Want dat sportieve luik is immens. Geel én groen. Dat moet het doel zijn. “De twee zijn te combineren. Het zijn twee grote ambities, ik kijk ernaar uit om daaraan bij te dragen. Strijden voor het groen zal energie vergen. Ik kan punten pakken in de vlakke etappes, maar ook bij de tussensprints en in de bergetappes.” Voor het geel rekent men bij de Nederlandse formatie op Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. “Het is goed om met meer dan één vooruitgeschoven pion aan de Tour te beginnen. Valpartijen, pech, ... Er kan vanalles gebeuren. Belangrijk is dat we zonder kleerscheuren de eerste week doorkomen. Pogacar is uiteraard de grote favoriet. Maar wij willen hem uitdagen. Dan is het een groot voordeel als je met een sterk team én twee leiders aan de Tour kan beginnen.”

Volledig scherm Nathan Van Hooydonck, Tiesj Benoot en Wout van Aert komen aan in Kopenhagen. © Photo News

Vier dagen gedwongen rust

Wout van Aert zat sinds zaterdag terug op de fiets. Dat na vier dagen gedwongen rust door die knie. “Ik startte met korte en dubbele sessies, maar gisteren (maandag, red.) kon ik een langere rit maken. Zónder pijn. Het lijkt dat ik op het juiste moment wat gas heb teruggenomen. De irritatie bovenop mijn knieschijf is verdwenen en ik kan weer met volle kracht trappen”, schreef hij woensdag op Strava. Officieel is zijn Tour nooit in gevaar geweest, maar toen Van Aert twee dagen nadat hij zijn knie had gestoten nog steeds pijn had, gingen wel degelijk de alarmbellen af. Als zijn knie was gaan ontsteken, was dat een ramp geweest. Dan konden maanden voorbereiding in de vuilbak.

Van Aert liep zijn blessure op toen de ketting van zijn fiets draaide en hij met zijn knie hard tegen zijn stuur stootte. Toen hij bij de volgende training nog steeds pijn voelde, werd zijn oefenkamp in Tignes, in de Franse Alpen, vervroegd afgebroken. Van Aert keerde vorige week dinsdag al terug, in plaats van vrijdag. In België liet hij zich grondig onderzoeken, waarna hij rust voorgeschreven kreeg. Lopen en zwemmen mocht, fietsen niet meer. De uitleg: lopen en zwemmen geeft geen wrijving bovenop de knieschijf, terwijl het plooien van het been tijdens het fietsen wel voor problemen zorgt.

Volledig scherm De Tour begint met een tijdrit van 13 kilometer: Van Aert is een van de favorieten voor de eerste gele trui. © Photo News

Dat hij zijn fiets aan de kant moest laten, was een dubbele tegenslag voor Van Aert: op die manier kon hij een aantal kwalitatieve trainingen niet afwerken, en miste hij ook het BK. Bij de ploeg vinden ze het niet leuk dat daaraan getwijfeld wordt: Van Aert wilde heel graag het BK rijden, klinkt het zowel bij de staf als bij de ploegmaats. “Hij wilde zijn trui verdedigen en liefst verlengen.”

BEKIJK OOK. Ploeggenoot Tiesj Benoot bracht voor de start van het BK al goed nieuws over Van Aert: “De berichten die Wout mij stuurt klinken allemaal positief”

Ben jij een wielerliefhebber? Speel dan mee met de Gouden Tour en maak kans op 5.000 euro!

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.