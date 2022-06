Wout van Aert en vrouw Sarah De Bie investeren in vastgoedbedrijf: “Een opportuniteit”

WielrennenWout van Aert en zijn vrouw Sarah De Bie nemen een minderheidsbelang in Heylen Vastgoed. De investering moet het Antwerpse vastgoedbedrijf, dat momenteel zeventien kantoren telt, helpen om in heel Vlaanderen actief te worden, zo zegt het donderdag.

Hoeveel van Aert en De Bie investeren in het vastgoedbedrijf en welk belang ze zullen krijgen, wordt niet bekendgemaakt. Wel staat vast dat het om een minderheidsbelang gaat.

Heylen Vastgoed werd in 2005 opgericht door Johan Heylen als eenmanszaak. Het is intussen uitgegroeid tot een bedrijf met zeventien kantoren (in de provincie Antwerpen, Waasland en Lommel) en met meer dan 150 medewerkers. De omzet bedroeg in 2021 ongeveer 16 miljoen euro, zegt Johan Heylen.

De ambities reiken nog verder. Heylen Vastgoed wil heel Vlaanderen veroveren, te beginnen met Limburg en Oost-Vlaanderen. “Met de recente opening van kantoren in Lommel en het Waasland alsook de forse expansieplannen in Limburg en Oost-Vlaanderen zullen er op korte termijn enkele kantoren bijkomen”, zegt Cedric Vanhencxthoven, partner in Heylen Vastgoed, in een persbericht. “Ondertussen bekijken we ook de Vlaams- Brabantse markt. West-Vlaanderen zal het laatst aan de beurt komen omdat we ons netwerk willen versterken via het olievlekprincipe.”

Volledig scherm Sarah De Bie, Wout van Aert, Johan Heylen en Cedric Vanhencxthoven. © Vastgoed Heylen

Het vastgoedbedrijf groeide tot nog toe door nieuwe kantoren te openen, maar het bekijkt nu ook de mogelijkheid van overnames van bestaande kantoren, zegt Johan Heylen.

“Het sterke team rondom Cedric en Johan en het verder uitbouwen van een netwerk over gans Vlaanderen is voor ons een opportuniteit om te investeren in een innovatief en groeiend bedrijf met passende visies”, wordt Wout van Aert geciteerd in het persbericht. “De ervaringen die we zelf doorheen de jaren hebben met Heylen Vastgoed zorgen voor een vertrouwd gevoel om deze uitdaging samen aan te gaan”, voegt Sarah De Bie toe.

Heylen Vastgoed heeft affiniteit met de sportwereld. Het bedrijf is naar eigen zeggen sponsor van een veertigtal sportclubs en sportevenementen. Dat gaat van lokale verenigingen van bijvoorbeeld ijshockey en volleybal tot bekende clubs als voetbalclub Antwerp FC en basketbalclub Antwerp Giants, aldus nog Johan Heylen.