Wout van Aert en Jumbo-Visma tevreden met slechtste tijdrit in tien jaar: “Zo snel mogelijk de beentjes omhoog, ideaal!”

VOETBAL/WIELRENNEN Het brein van Man Uni­ted-coach Erik ten Hag brengt ook Jum­bo-Vis­ma in beweging: “Nemen beslissin­gen die voorheen niet werden genomen”

Bij Jumbo-Visma lenen ze het brein van Erik Ten Hag (53) wel eens. De wielerploeg steekt niet weg dat de coach van Manchester United een inspirator is. Een ‘tekentafeltrainer’ die weet wat winnen is, maar ook hoe een team Cristiano Ronaldo of Tadej Pogacar kan neutraliseren. De winnaars van afgelopen weekend maken mekaar sterker - United won zijn eerste prijs sinds 2017, Jumbo twee voorjaarskoersen. Een inkijk in de kruisbestuiving tussen de Nederlandse trainer van de Engelse topclub en de ploeg van Wout van Aert: “Met complimenten win je geen prijzen.”