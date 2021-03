Wout van Aert: “Eindzege Tirreno niet meer mogelijk, maar ik ga morgen en overmorgen wel nog voor etappewinst”

Beklijvende etappe in Tirreno-Adriatico. Mathieu van der Poel rondde een solo van vijftig kilometer af, terwijl Tadej Pogacar wegreed bij Wout van Aert. “Ik was vandaag gestart met het idee om hopelijk tijd op Pogacar terug te pakken. Maar ik onderging de wet van de sterkste”, klonk het bij ‘WvA’. “Het is geen schande om er door hem afgereden te worden. Daar moet ik me bij neerleggen. En Mathieu van der Poel? Die was supersterk, maar hij kon ook wel profiteren van het feit dat hij niet meer meespeelt in het klassement.”