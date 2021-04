Wout van Aert eert overleden ploegmaat Michael Goolaerts met lange training

Wielrennen Jasper Philipsen verrast Deceuninck-Quick.Step en sprint knap naar de zege in Schelde­prijs

7 april Jasper Philipsen heeft de Scheldeprijs gewonnen. Onze landgenoot van Alpecin-Fenix was in Schoten verrassend de beste van een kopgroep van zo’n 30 renners, die door waaiers en valpartijen al snel gevormd was. Na een knap treinmanoeuvre van zijn ploeg haalde Philipsen het voor het duo Bennett-Cavendish (Deceuninck-Quick.Step).