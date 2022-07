Wout van Aert eerste Belg in 15 jaar die groene trui wint (als hij finish in Parijs haalt)

Geen enkel land won meer groene truien dan België. Maar de laatste decennia is het voor ons land niet eenvoudig om uit te blinken in het puntenklassement. Tom Boonen veroverde in 2007 de groene trui, daarvoor moeten we al terug naar Eddy Planckaert in 1988. Wout van Aert voegt zich nu (zonder ongelukken) in het lijstje van Belgische groenetruiwinnaars.