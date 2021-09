Wout van Aert: “Dit is het zilver te veel”

“Veel blijheid voel ik niet”, vertelde Wout van Aert in een eerste reactie bij Sporza na het WK tijdrijden. “Ik rij een goede tijdrit. Maar dit is het zilver te veel (Van Aert werd vorig jaar ook al tweede in de WK-wegrit én de WK-tijdrit en werd afgelopen zomer op de Olympische Spelen ook al tweede in de wegrit, red.). Ik heb mezelf niks te verwijten. Ik ben op mijn waarde geklopt door Ganna, die een super goede tijdrijder is. Hij is meer specialist dan ik. Daarom zou ik rationeel gezien tevreden moeten zijn met het zilver, maar het voelt toch anders aan...”