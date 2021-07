Wout van Aert, die boete krijgt van wedstrijdjury, sprint naar tweede plek: “Cavendish is enige sprinter die in zetel naar de finish gaat”

Tour de FranceZijn benen staven wat hij zelf al aangaf: Wout van Aert (26) is stilaan weer één van de beste renners in het peloton. Het gaat crescendo met zijn conditie, in Valence in de tiende rit van de Tour de France strandde hij op een zucht van Cav . De ontgoocheling was er zeker, maar het gevoel dat hij weer helemaal terug is, stemde hem toch goed gezind. Enig minpunt: Van Aert kreeg achteraf een boete van de wedstrijdjury.

Een onzacht contactje met Asgreen in volle finale, kwam hem bijna op een valpartij te staan. De Deen kwam zich verontschuldigen even voorbij de meet. Van Aert kon erom lachen. “Hij legde me bijna tegen de grond”, grinnikte Van Aert. “Het was hectisch, maar uiteindelijk is er niets gebeurd.” Het geeft aan hoe goed Van Aert weer in zijn vel zit. “Ik ben blij met de benen. Ik ben goed gerecupereerd van de rustdag. De finale was leuk met de wind en die kleine helling. We probeerden Jonas (Vingegaard red.) mee vooraan te houden en dan zit ik natuurlijk ook zelf in de spits van het pak om voor de sprint te gaan. Dat lukte aardig, maar uiteindelijk word ik geklopt door een sterkere man.”

De analyse van de sprint had Van Aert ook snel klaar. “Cavendish is supersterk, maar hij heeft ook een superieure lead-out. Niemand haalt het in zijn hoofd om een treintje te maken naast die van Deceuninck-Quick.Step. Dus is het vechten voor het wiel van Cavendish en daar heeft Mike (Teunissen red.) me perfect afgezet. Dan was het aan mij. Alleen kwam ik net tekort. Ik zat in het wiel waar iedereen op aast, dus ik heb geen excuus. Ik kwam er naast, maar was niet sterk genoeg om hem te passeren.”

Volledig scherm © ANP

Van Aert kon op één man rekenen om hem af te zetten terwijl Cavendish er op twee kilometer van de meet nog een handvol voor zich uit had rijden. Geen onbelangrijk detail natuurlijk. Teunissen is de enige die Van Aert bijstaat. “De trein van Cav staat zo goed op de rails, die factor helpt hem al voor de helft aan de overwinning, maar ik wil zeker geen afbreuk doen aan zijn sprints want Cav is duidelijk nog niet versleten. Het is vooral knap om te zien hoe zij als team zo’n prachtig werk leveren. Het zal voor mij zaak zijn om het in een zwaardere spurt opnieuw te proberen of het eens anders aan te pakken.”

Van Aert lijkt één van de enigen die Cavendish in deze Tour nog van het record van 34 ritoverwinningen van Merckx kan houden. “Speciaal voor Eddy ga ik mijn best doen, maar toch ook een beetje voor mezelf”, kan er opnieuw een brede grijns vanaf. Alleen eerst nog even die dubbele portie Mont Ventoux van morgen achter de kiezen slaan vooraleer er nieuwe mogelijkheden komen voor Van Aert. “Ja, elke dag is zwaar in de Tour. Het wordt waarschijnlijk warm en dan zal het zeker lastig klimmen worden. Hopelijk staan er veel Belgen langs de weg. (lacht)”

Van Aert krijgt boete

Na de finish kreeg Van Aert minder goed nieuws. De Belgisch kampioen kreeg een boete van 500 Zwitserse frank (458 euro) én een aftrek van 25 UCI-punten van de wedstrijdjury. De reden? Hij gooide op vijf kilometer van de finish afval, bijvoorbeeld een bidon, weg. Buiten de toegelaten zone, dus. Het was zijn tweede overtreding - eerder kreeg hij een boete voor een publieke plaspauze.

Volledig scherm Wout van Aert werd tweede na Cavendish. © VTM Nieuws

