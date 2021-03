Wout van Aert countert kritiek op Jumbo-Visma: “Het lijkt wel een sport om ons team te ‘downsizen’”

WielrennenGeen absolute topdag voor Wout van Aert in de E3 Saxo Bank Classic, gewonnen door Kasper Asgreen. Onze landgenoot reed lek op een slecht moment en kwam in de finale te kort. In die finale zat Van Aert al snel zonder ploegmaats. Hij countert de kritiek echter. “Het lijkt wel een sport om ons team te ‘downsizen’.”