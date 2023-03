Wout van Aert bijt van zich af na zege in Harelbeke: “Ik zie er misschien uit als een dommerik, maar ik probeer altijd bij te leren”

Wout van Aert heeft voor het tweede jaar op rij de E3 Saxo Classic gewonnen. Onze landgenoot klopte Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar in een sprint met drie. “Ik onthoud dat ik het ook kan afmaken als het man tegen man is.” En wat was er nu aan de hand met die badkamerpremie op de top van de Tiegemberg? “Ik wou Mathieu en Tadej niet inlichten, anders gingen we er met drie voor sprinten.”

KIJK. Van Aert over “ik moet just niets”: “Dat moest er even uit”

Met drie naar Harelbeke. Wat een koers, wat een podium. Maar eentje stak erbovenuit aan het Forestierstadion: Wout van Aert. “Ik voelde dat ik in de sprint de sterkste was. We gingen met drie ongeveer gelijktijdig aan. Ik voelde al snel dat ik de bovenhand had, maar het was nog ver. Gelukkig stond de wind in het voordeel. Ik heb het een paar keer geprobeerd met een korte sprint tegen Mathieu en dat is tegengevallen. (lacht) Ik zie er misschien uit als een dommerik, maar ik probeer altijd bij te leren. Daarom ging ik al op 250m van de streep.”

Ei zo na moest Van Aert wel lossen op de Oude Kwaremont. “Ik moest passen op het steilste stuk. Op het vlakkere wist ik dat ik gelijk op het wiel moest. Bovenop kreeg ik het weer even lastig, maar ik kon aansluiten. Ik wist dat daar de moeilijkste passage lag voor mij om erbij te blijven. Daarna heb ik me gefocust op de laatste sprint. Ik ben bij dat plan gebleven”, aldus Van Aert.

De E3 Saxo Classic is de eerste zege van onze landgenoot sinds augustus vorig jaar. “Ik ben dat niet gewoon, daarom doet dit wel deugd. Het schijnt dat ik nu de Ronde van Vlaanderen moet winnen, laat ons dat dan maar proberen. Wat ik onthoud? Dat als het man tegen man is, dat ik dan ook kan winnen. Dit was inderdaad een mooi podium. Zeker als ik dan in het midden mag staan.”

Badkamerpremie en “Ik moet just niks”

Na de wedstrijd riep Van Aert nog in de camera. “Ik moet just niks”, luidde het. “Mensen die mij kennen weten dat ik het hart op de tong heb en soms eens scherp uit de hoek kan komen. Het moest er even uit”, kon onze landgenoot al relativeren na de aankomst. Van Aert wist trouwens ook dat er bovenop de Tiegemberg een premie lag voor een gesponsorde badkamer.

“Ik heb dat snel meegenomen. Ik denk dat de ploeggenoten er blij mee zullen zijn. Ik heb Tadej en Mathieu niet ingelicht, anders gingen we er wellicht echt voor gesprint hebben. Ik dacht: ik pak alles vandaag. Die Caps-tankkaart, die heb ik al. Daar heb ik niet voor gereden”, knipoogde Van Aert. “Ik ben in ieder geval klaar voor de Ronde en kijk uit naar de koersen die eraan komen.”

