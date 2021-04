“Wout is over zijn hoogtepunt heen”: Boonen en Museeuw fileren in HLN SPORTCAST de mindere prestatie van Van Aert én halen fors uit naar de UCI

Geen Wout van Aert of Mathieu van der Poel, wél Kasper Asgreen vierde feest in de Ronde van Vlaanderen. Voor onze analisten Tom Boonen en Johan Museeuw was de Deen duidelijk de sterkste man in koers. “In mijn ogen hebben zowel Van Aert als Van der Poel de perfecte koers gereden. Alles zat goed, maar er was één man die buitengewoon sterk was", zegt Museeuw. Boonen vult aan: “Asgreen was volgens mij heel zeker dat hij de sprint zou winnen. Van der Poel was misschien wat zenuwachtig en trapte recht in de val die Asgreen had opgezet.”