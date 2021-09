Wout doet het weer! Van Aert sluit indrukwekkende week af met vierde ritzege én wint Tour of Britain

Wielrennen Onze chef wielrennen snapt de selectie van Evenepoel, maar: “Een roekeloze aanval zoals in Tokio kan hij zich geen tweede keer permitte­ren”

7 september De kogel is door de kerk: Remco Evenepoel (21) staat op 26 september in Antwerpen aan de start van de WK-wegrit. Een begrijpelijke keuze, vindt onze chef wielrennen Marc Ghyselinck. Tenminste, áls Evenepoel — in tegenstelling tot in Tokio — de gemaakte afspraken naleeft. “Of hij moest in één ruk naar de wereldtitel rijden. Waarmee natuurlijk alles vergeven is.”