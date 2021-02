Wordt Van der Poel dé man van het voorjaar? “Mentaal blijkbaar zéér belangrijk geweest dat hij Van Aert kon kloppen in de Ronde”

Wielrennen‘t Is weer koers! En in aanloop naar het openingsweekend zijn wij met een nieuwe wielerpodcast begonnen. Stijn Vlaeminck spreekt daarin uitgebreid met HLN-journalisten Bart Audoore en Joeri De Knop en onze chef wielrennen Marc Ghyselinck over wat het boeiendste voorjaar sinds lang moet worden. De video met de volledige eerste aflevering van de podcast vindt u HIER terug.

In bovenstaande video gaat het specifiek over Wout van Aert en vooral Mathieu van der Poel. De Nederlander won vorig jaar de Ronde van Vlaanderen, daarna het WK veldrijden en in de UAE Tour was hij ook meteen de beste in zijn eerste koers op de weg. “Voelt de kopman van Alpecin-Fénix zich al onoverwinnelijk voor het voorjaar?”, vraagt Vlaeminck onder meer aan onze wielerredactie.

“Ik denk dat voor Mathieu van der Poel geldt wat voor elke renner geldt: elke koers moet opnieuw gereden worden”, zegt onze chef wielrennen. “Voelt hij zich onoverwinnelijk? Misschien wel. Maar het is niet zo dat dat op zijn voorhoofd getatoeëerd staat. Hij straalt natuurlijk uit wie hij is en ik denk ook wel dat dat intimiderend is voor zijn tegenstanders. Hij is uiteraard bijzonder goed. Maar of hij alles gaat winnen? Ik hoop het niet, want dan ga ik het verdacht beginnen vinden.”

Volledig scherm Van Aert en Van der Poel op het podium na de Ronde. © Photo News

“Ik laat me vanuit de ploeg ook vertellen dat zijn zege in de Ronde mentaal zeer belangrijk geweest is”, pikt Audoore in. “Van Aert deed ervoor immers dingen waar hij zelf van droomde, maar op dat moment niet kon. In de Strade Bianche was hij niet goed genoeg, in Milaan-Sanremo ook niet. De dag van de Ronde van Vlaanderen was Van der Poel niet zeker of hij die Wout van Aert kon kloppen. Ik geloof erin dat hij daar zijn zelfvertrouwen weer helemaal teruggevonden heeft.”

Onze wielermannen zetten de ploegen van Van der Poel en Van Aert ook naast elkaar in de podcast. Bekijk het in bovenstaande video of beluister het onderaan deze pagina!

Beluister hieronder de volledige wielerpodcast:

Volledig scherm © Photo News

