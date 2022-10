Wordt Andrei Tchmil nieuwe CEO wielerploeg Lotto? “Ik ben er klaar voor”

WielrennenIn de zoektocht naar een nieuwe CEO voor wielerploeg Lotto-Dstny heeft een nieuwe, grote en verrassende naam zich gemeld. Andrei Tchmil (59) is kandidaat om John Lelangue op te volgen, onder wiens leiding Lotto uit de hoogste wielerafdeling is gedegradeerd. “Het doet me pijn dat het zover is kunnen komen.”

De carrière van de wielrenner Andrei Tchmil was indrukwekkend. Tchmil won onder meer Parijs-Roubaix (1994), Milaan-Sanremo (1999) en de Ronde van Vlaanderen (2000).

Ook nadat hij in 2002 als wielrenner was gestopt, bouwde Tchmil een ongewoon curriculum uit. Hij richtte in het voormalige Oost-Europa wielercentra op in opdracht van de internationale wielerunie UCI. In 2006 werd hij minister van Sport in Moldavië en van 2009 tot 2011 was hij teammanager van wielerploeg Katusha. Een project om een wielerronde van Rusland te organiseren — start in Sint-Petersburg, finish in Georgië aan de Zwarte Zee — mislukte.

In 2014 trok Andrei Tchmil zich definitief uit het wielrennen terug. In Chisinau, de hoofdstad van Moldavië, richtte hij een kleinschalige fietsenfabriek op. Andrei Tchmil Bike Company biedt werk aan zo’n tiental mensen en richt zich op de assemblage van goedkope fietsen voor de export en voor de Moldavische bevolking, waar het gemiddelde maandinkomen zo’n 300 euro is. Tot de oorlog in Oekraïne uitbrak, produceerde Tchmil zo’n duizend fietsen per jaar.

Quote Ze heten niet allemaal Remco Evenepoel en Wout van Aert. Maar hoe kan het, met zoveel goede renners in België, dat een wieler­ploeg als Lotto toch is gedegra­deerd? Andrei Tchmil

Tchmil, die in 1963 geboren werd in Chabarovsk in het oosten van Siberië, heeft een Russisch, Oekraïens en Moldavisch paspoort. In 1998 liet hij zich ook tot Belg naturaliseren. Hij woont afwisselend in Chisinau en in Italië aan het Gardameer.

Dat wielerploeg Lotto, de ploeg waar hij van 1994 tot 2002 voor reed en waarbij hij zijn grootste successen behaalde, uit de WorldTour afdeling is gezakt, doet hem pijn, zegt Tchmil en hij vraagt zich af hoe het zo ver is kunnen komen. “Ze heten niet allemaal Remco Evenepoel en Wout van Aert. Maar hoe kan het, met zoveel goede renners in België, dat een wielerploeg als Lotto toch is gedegradeerd?”

Zijn besluit staat vast: “Ik wil naar België komen en ik wil de manager worden van wielerploeg Lotto. Daar ben ik klaar voor.”

Andrei Tchmil ziet voor zichzelf een taak weggelegd die hij gedurende zijn verblijf van negen jaar als renner bij Lotto heeft vervuld. “Toen ik in 1994 voor Lotto ging koersen bengelde de ploeg helemaal onderaan. Toen ik er weg ging was het één van de grote ploegen in het peloton.”

Volledig scherm Andrei Tchmil wint Milaan-Sanremo in 1999. © Photonews

De ploeg is de voorbije jaren erg mismeesterd, vindt Tchmil. “Iedereen die de voorbije twintig jaar gekomen is, heeft misbruik gemaakt van de ploeg. Neem John Lelangue, nu gaat die de Ronde van Polen organiseren. Hij laat Lotto in puin achter. Dat doet me pijn. Deze ploeg verdient veel beter dan dat. Lotto is de voorbije jaren haar ziel kwijtgeraakt. Ik wil de ziel teruggeven. En ik wil daarvoor naar België komen. Ik ben een patriot. Ik heb iemand die in mijn plaats mijn fietsenfabriek kan leiden.”

De zoektocht naar een opvolger voor John Lelangue verloopt moeizaam. Op zijn minst duurt ze langer dan gepland. Jannie Haek, CEO van de Nationale Loterij, vertelde enkele weken geleden in De Tribune dat een shortlist met de namen van de kandidaten niet lang op zich zou laten wachten. Die shortlist is nog niet bekend.

Het lekte uit dat Axel Merckx kandidaat is om de nieuwe CEO van wielerploeg Lotto-Dstny te worden. Ook Rik Verbrugge, die nu de sportieve leiding heeft van het team Israel-Premier Tech, is naar verluidt kandidaat. Kurt Van de Wouwer maakte deze promotie tot de nieuwe sportieve manager van Lotto-Dstny. Maar misschien is Andrei Tchmil wel de witte raaf waar ze bij de Nationale Loterij naar op zoek zijn.

Volledig scherm Andrei Tchmil poseert met zijn Kristallen Fiets in 2001. © BELGA