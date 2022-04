Worden Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix verplaatst naar het najaar? Patrick Lefevere: “Ik zou de kalender niet veranderen”

Wielrennen Eddy Planckaert zegt de koers vaarwel, maar zegt eerst nog eens goed z’n gedacht: “Evenepoel gaat de Tour en de Giro nooit winnen”

Ver weg van de VRT-studio waar Maarten Vangramberen de wielerklassiekers aan elkaar praat, houdt zich nu Eddy Planckaert (63). De tent in Ninove, Harelbeke, Wevelgem, Waregem of Oudenaarde, waar Eddy Planckaert zijn licht liet schijnen over de Vlaamse voorjaarsklassiekers, heeft hij geruild voor het statige Château Neureux in Lurcy-Lévis in de Franse Auvergne. Planckaert heeft er nog werk te doen. Veel werk. En hij heeft naar eigen zeggen een beetje genoeg van de koers. “Ik heb een pauze nodig. Vandaag word ik liever met rust gelaten.” Maar niet voor hij nog een keer goed zijn gedacht heeft gezegd.

9 april