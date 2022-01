Worden de brokken weldra gelijmd? “Gesprek Van Aert-Evenepoel komt er zeker nog”

Veldrijden Wout van Aert sluit in Loenhout jaar af met perfect crossrap­port: “Iets behouden­der aangepakt”

Het perfecte rapport. Wout van Aert heeft de Azencross in Loenhout gewonnen. Niet via een langgerekte solo, de Belgische kampioen pakte het dit keer stelselmatiger aan en gooide pas op twee ronden van het einde de laatste overblijver overboord. Het is Wouts zesde overwinning in evenveel crossen sinds zijn terugkeer in het veld. “Dit is een hele mooie manier om 2021 af te sluiten.” Toon Aerts (derde) is steviger leider in het klassement van de X²O-trofee.

30 december