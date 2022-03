WK-parcours op maat van Van Aert (maar ook voor Van der Poel en Alaphilippe): bijna 4.000 hoogtemeters, per lokale ronde lastige klim en 33 bochten

WK WielrennenDe UCI heeft samen met het organisatiecomité meer details bekendgemaakt over het WK wielrennen op de weg, dat dit jaar van 18 tot en met 25 september in en rond de Australische kuststad Wollongong, even ten zuiden van Sydney, zal plaatsvinden. UCI-voorzitter David Lappartient verwacht een razend spannende strijd om de wereldtitels.

Afgaande op het parcours wordt Julian Alaphilippe in Australië sowieso een van de favorieten voor een straffe derde regenboogtrui, al ziet het er net zo goed mooi uit voor Van Aert en Van der Poel. De mannenrace start in Helensburgh en in de aanloop naar het finishcircuit gaat het over de Mount Keira, een klim van 9 kilometer à 5,7%. De finale vindt vervolgens plaats op een stadscircuit in Wollongong. Dat bevat Mount Pleasant, een heuvel van 1,1 kilometer à 7,7% en een steilste strook van 14%. Na Mount Pleasant volgt een snelle afdaling waar het makkelijk met honderd kilometer per uur kan. Na de laatste passage over de top is het nog ruim 8 kilometer naar de finish.

Een andere opmerkelijk feit is dat er per lokale ronde maar liefst 33 bochten zijn, wat een goed signaal is voor aanvallers. In totaal zullen er 3945 (mannen) en 2433 (vrouwen) hoogtemeters afgewerkt moeten worden in de wegraces.

Het tijdritparcours, dat snel en nagenoeg vlak is, zal voor zowel de mannen als vrouwen even lang zijn in Australië, voor de eerste maal in de geschiedenis van het WK wielrennen. Op de openingsdag van het WK zullen de dames en heren het vlakke parcours van 37,6 kilometer afwerken, dat wel enkele technische delen kent.

Volledig scherm Julian Alaphilippe kan in Australië voor de derde keer wereldkampioen worden. © Photo News

“De UCI-delegatie die Wollongong in februari bezocht, is zeer enthousiast over de zware, technische en ambitieuze parcoursen die het organisatiecomité in samenwerking met de UCI heeft ontworpen”, reageerde Lappartient. “Deze parcoursen zullen de beste renners en rensters ter wereld naar Wollongong lokken. Zij zullen allemaal staan te popelen om de coureur te zijn die zegeviert in omstandigheden die hun talenten echt op de proef stellen.”

“De parcoursen zijn ook ontworpen om speciale ervaringen te creëren voor de toeschouwers”, vervolgde de Fransman. “We voorzien veel activiteit rond het stadscentrum van Wollongong, waar de renners meerdere malen zullen passeren. Fans zullen spannende momenten beleven tegen de achtergrond van een typisch Australisch strand en andere prachtige landschappen.”

