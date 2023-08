WK BAANWIELRENNEN. Degrendele strandt op zucht van keirinmedaille, Van den Bossche negende in omnium

REACTIES. “Ik ben er zeker van dat er velen in onze plaats willen zijn”: Bondscoach Sven Vanthouren­hout is “fier” en bedankt zijn selectie

Geen goud, maar zilver voor Van Aert en dankzij Jasper Stuyven (zesde) en Tiesj Benoot (negende) ook ‘winst’ in het ploegenklassement. De Belgische ploeg was vooraf aangekondigd als de sterkste en toonde dat ook in koers. Slechts één tactisch foutje en steeds in controle. “We mogen fier zijn.”