Winnen in Zwitserland, maar olympisch goud is voor Van der Poel het grote doel: “De grote vorm komt er nu aan”

WielrennenMathieu van der Poel was tweede in de Ronde van Vlaanderen. Dat was tot eergisteren zijn laatste wedstrijd op de weg. Hij was tweede in de WB mountainbike in Nove Mesto. Dat is inmiddels drie weken geleden. Eindelijk, zal MVDP hebben gedacht, heeft hij nog een keer gewonnen. Hij deed dat vandaag in rit twee van de Ronde van Zwitserland.

Een hoogtestage van twee en een halve week in La Plagne heeft hem goed gedaan. Mathieu van der Poel zei het gisteren met grote stelligheid, nadat hij met kleine voorsprong ritwinnaar werd in de Ronde van Zwitserland. De Ronde van Vlaanderen is alweer een tijd geleden en voor zijn dubbele uitstap naar het mountainbike — 9 mei in Albstadt en 16 mei in Nove Mesto — was het te kort dag om topvorm te hebben. En nu staat hij waar hij deze tijd van het jaar wilde staan. Na een hoogtestage in La Plagne, waar hij deels mountainbiker was en deels wielrenner op de weg. Elke andere coureur slaat dan een beetje tilt — met uitzondering van Tom Pidcock — maar Van der Poel kan dat. Minder dan drie weken van de start van de Tour de France, ruim anderhalve maand voor de Spelen van Tokio, komt zijn topvorm er nu aan, zegt hij.

Van der Poel droomt van olympisch goud in het mountainbike. “Dat is het grote doel.” Ritwinst in de Ronde van Zwitserland is mooi. Hij heeft zijn zinnen ook al op etappes drie en vier gezet. “Daarna laat ik het aan de echte klimmers over.” Veel kans dat hij ook ritwinnaar wordt in de Tour de France. En toch: “De Ronde van Zwitserland en daarna de Tour zijn de laatste stappen in mijn voorbereiding. Hopelijk bereik ik daarna mijn allerbeste vorm en kan ik goud pakken in Tokio.”

Dit is nog maar het begin en zijn tegenstanders zijn dus gewaarschuwd. Voor wereldkampioen Julian Alaphilippe reed Van der Poel gisteren te hard. De Fransman kon de schade tot vier seconden beperken. Alleen de Duitser Schachmann volgde het wiel van Van der Poel nog enigszins. Dat ging zo: “Ik vroeg mijn ploegmaats vanaf de voorlaatste klim, op vijftig kilometer voor de streep, om de wedstrijd hard te maken. Ik voelde me erg goed. Het regende een beetje en het was niet koud. Ik houd van zo’n weer. De finale had iets van een klassieker. Op het laatst had ik een kleine voorsprong. Ik gokte een beetje: ofwel ging ik alleen door, ofwel liet ik me inhalen en hield ik wat over voor de sprint. Toen kwam Schachmann erbij en dat maakte het makkelijker.” MVDP won en liet Schachmann en de rest kansloos. “Het was geen gemakkelijke overwinning. Zeker niet als je naar de tegenstanders kijkt. Je kunt zeggen dat deze zege me deugd doet.”

