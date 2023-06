Win exclusieve ‘meet & greet’ met Remco Evenepoel die zaterdag meefietst met fans op de eerste R.EV Ride

“Looking forward to see you in the best shape.” Evenepoel deed zijn warme oproep op Instagram al begin mei. Toen nog met zaterdag 10 juni als streefdatum, in de waan van een vlekkeloze gang van zaken en de overtuiging dat hij na een succesvolle Ronde van Italië toe zou zijn aan wat relatieve rust. Hoe anders het hem verging, is inmiddels bekend. Na zijn vroegtijdige exit uit de Giro wegens Covid en de ‘last minute’ inpassing van de Ronde van Zwitserland in zijn programma moest de pionierseditie van de R.EV Ride noodgedwongen worden verdaagd. Maar nu is het dan toch zover. En loodst Evenepoel fans, sympathisanten en fietsfanaten ‘tout court’ vanuit zijn thuishaven Schepdaal op bepijlde en (via seingevers) perfect beveiligde parcoursen graag langs/over zijn favoriete trainingsroutes, hellingen, adresjes en hotspots. Nú al zijn ze met circa 3.000, met dank aan de voorinschrijvingen. And counting, want aansluiten mag en kan uiteraard ook zaterdag nog ter plekke.