Wil Remco Evenepoel wel naar het WK? “Ik zal niet boos zijn als ik niet in de selectie zit”

Vuelta De Gouden Vuelta-ploeg van Serge Pauwels: “Ik zie Mas de Vuelta nog naar zijn hand zetten”

27 augustus Vandaag staat de dertiende etappe in de Vuelta op het programma. Primoz Roglic en Enric Mas toonden de voorbije dagen dat zij de twee beste renners in koers zijn. Development Coach bij de Belgische wielerbond en ex-renner, Serge Pauwels, ziet hen ook ver boven de rest uitsteken en nam de Sloveen en de Spanjaard op in zijn Gouden Vuelta-ploeg. Wie nam hij nog mee? Ontdek het hieronder!