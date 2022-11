Wiggins komt voor het startschot en de allerlaatste keren “Iljooo!”: ontdek alles over de 100ste verjaardag van de Zesdaagse van Gent in deze praktische gids

WielrennenDe geur van braadworst en bier op het middenplein, het zingende geluid van derny’s en het stijve gevoel aan de nek na uren rondjes draaien: de Zesdaagse van Gent is volgende week helemaal terug. Het wielerfeest in ‘t Kuipke is straks aan zijn honderdste verjaardag toe. Als klap op de vuurpijl wordt het één groot adieu voor publiekslieveling Iljo Keisse, Bradley Wiggins komt het startschot geven. Met deze praktische gids bent u helemaal mee.

Geen piste zo iconisch als ‘t Kuipke in Gent. Van dinsdag 15 tot en met zondag 20 november is de wielerbaan in het Citadelpark opnieuw het decor van wat in de volksmond de Gentse Winterfeesten wordt genoemd. Zes dagen lang geven de pistiers het beste van zichzelf op een wielerbaan van 166,66 meter. Door de schuine bochten met een hellingsgraad van 52 procent is ‘t Kuipke een van de snelste in Europa.

Van dinsdag tot zondag strijden 12 duo’s over verschillende disciplines heen om de eindoverwinning. Elke avond staan een resem onderdelen op het programma: ploegkoers, dernywedstrijden, afvalling, tijdritten, puntenkoers en de supersprint. De winnaar aan het eind van het verhaal is het koppel met de meeste afgelegde rondjes. Als twee ploegen daarin gelijk uitkomen dan telt het puntenaantal dat doorheen de week verzameld werd.

De eerste wedstrijd(en) van elke dag gaan tussen de beloften, zij verrijden hun Toekomstzesdaagse. De vrouwen komen in Gent ook aan bod tussen de mannenwedstrijd door, maar daar gaat het om minder disciplines. Op vrijdag is er een puntenkoers, op zaterdag wacht er een scratch, een afvalling en opnieuw een puntenkoers. Blikvangers zijn wereldkampioenes ploegkoers Lotte Kopecky en Shari Bossuyt. Nicky Degrendele valt zondag het baanrecord aan.

Het programma van de Zesdaagse: Dinsdag: 15/11: 18u30-0u50 (start elite om 20u) Woensdag 16/11: 18u15-0u50 (start elite om 20u) Donderdag 17/11: 18u30-0u50 (start elite om 20u) Vrijdag 18/11: 18u15-0u55 (start elite om 20u) Zaterdag 19/11: 18u30-1u15 (start elite om 20u) Zondag 20/11: 12u10-17u50 (start elite om 13u20)

Volledig scherm © Photo News

Wie komt er aan de start?

De 100ste Zesdaagse van Gent staat helemaal in het teken van Iljo Keisse. De man die de Keizer van ‘t Kuipke wordt genoemd rijdt in het Citadelpark de laatste profwedstrijd uit zijn carrière. Keisse won zeven keer en droomt van een achtste zege. Hij wordt gekoppeld aan tweevoudig winnaar en sprintloods op de weg Jasper De Buyst. Andere duo’s met naam zijn de Britten Ethan Hayter (wereldkampioen omnium)-Fred Wright en het Belgisch-Nederlandse duo Fabio Van den Bossche-Yoeri Havik (wereldkampioen puntenkoers). Robbe Ghys en Lindsay De Vylder moeten ook hoog kunnen eindigen. De Duitsers Kluge en Reinhardt zijn eveneens niet te duchten.

Ook Bradley Wiggins, in 1980 geboren in Gent, is van de partij. Hij zal op dinsdag 15 november het officiële startschot van de eeuwfeesteditie van de Zesdaagse Vlaanderen-Gent geven. De winnaar van de Ronde van Frankrijk 2012 en vijfvoudige olympische kampioen komt in het Kuipke zijn 17-jarige zoon Ben aanmoedigen. Wiggins junior en zijn landgenoot Harry Codd vormen één van de twaalf deelnemende duo’s aan de AVS Cup, de Toekomstzesdaagse voor U23-renners.

Ter gelegenheid van het 100-jarige jubileum komt ook flink wat schoon volk op de tribunes plaatsenemen. Zo hebben onder andere Eddy Merckx, Etienne De Wilde, Moreno De Pauw, Stan Tourné, Julien Stevens, Silvio Martinello, Roger De Vlaeminck en Kenny De Ketele hun komst al bevestigd. Ook Jolien D’hoore, die net als Kenny De Ketele vorig jaar afscheid nam op de Gentse zesdaagse, komt volgende week supporteren.

De 12 duo’s op een rij Iljo Keisse - Jasper De Buyst Robbe Ghys - Lindsay De Vylder Roger Kluge (Dui) - Theo Reinhardt (Dui) Ethan Hayter (G-Br) - Fred Wright (G-Br) Fabio Van den Bossche - Yoeri Havik (Ned) Tuur Dens - Jan-Willem van Schip (Ned) Gerben Thijssen - Julius Johansen (Den) Brent Van Mulders - Matias Malmberg (Den) Stijn Steels - Silvan Dillier (Zwi) Jules Hesters - Tim Torn Teutenberger (Dui) Gianluca Pollefliet - Noah Van den Branden Vincent Hoppezak (Ned) - Philip Heijnen (Ned)

Volledig scherm Iljo Keisse. © Photo News

Hoe werken de verschillende disciplines?

De ploegkoers of koppelkoers is het belangrijkste onderdeel van de Zesdaagse. In deze discipline kunnen koppels hun tegenstanders op een ronde rijden, onderweg zijn er punten te verdienen bij de tussensprints. De deelnemende duo’s mogen elkaar in dit onderdeel aflossen, al mogen ze zelf kiezen wanneer dat gebeurt. De scratch volgt hetzelfde principe als de ploegkoers, maar wordt individueel verreden.

In de spectaculaire dernywedstrijd werd één lid van elke ploeg aan een gangmaker gekoppeld die op een bromfiets voorop rijdt. 60 ronden lang blijven de renners in het wiel van hun derny. Wie zijn voorwiel als eerste over de streep duwt wint de derykoers.

Een andere discipline is de afvalling, dit nummer kan individueel of per ploeg afgewerkt worden. De wedstrijd start met een compact peloton waar na elke 3 of 6 ronden een renner of koppel afvalt, degene van het peloton die als laatste over de streep komt. Wanneer nog 2 renners overblijven volgt een eindsprint, de winnaar van die sprint is ook de winnaar van de afvallingskoers.

De sprints of tijdritten zijn ook vaak voer voor spektakel. In Gent is er sprake van de 500m die in duo over 3 ronden wordt verreden. Individueel gaan renners voor de baanronde. In de ploegtijdrit over 500m lossen de renners elkaar af, de baanronde wordt gereden door de snelste renner van de ploeg die eerst door zijn ploegmaat op snelheid wordt gebracht. Het baanrecord staat met 8,43 seconden voor één rondje van 166,66 meter al vijf jaar op naam van Moreno De Pauw.

In de puntenkoers is het de bedoeling voor de duo’s om zoveel mogelijk punten te sprokkelen, dat doen ze door om de tien ronden te sprinten. De ploeg met de meeste punten wint dit onderdeel. Tot slot is er ook nog de supersprint die door één renner van elke ploeg wordt verreden. Na drie afvallingen rijden de overblijvers 12 ronden, gevolgd door een eindsprint.

Volledig scherm Kenny De Ketele en Robbe Ghys waren vorig jaar de winnaars van de Zesdaagse in Gent. © BELGA

Hoe zit het met de puntenverdeling? Tijdrit (166 m): 10-6-5-4-3-2 Ploegafvalling: 20-12-10-8-6-4 Ploegtijdrit (500 m): 20-12-10-8-6-4 Ploegkoers: 20-12-10-8-6-4 Supersprint: 10-6-5-4-3-2 Derny (reeks + finale): 5-4-3-2-1 Puntenkoers: 10-6-5-4-3-2 Scratch: 10-6-5-4-3-2 * Voor iedere schijf van 100 punten wordt een bonusronde toegekend. Dit geldt tot aan de start van de finale ploegkoers op zondag 20 november 2022. * Tijdens de finale ploegkoers op zondag 20 november 2022 wordt tijdens de laatste vijftig ronden, om de tien ronden een klassementsprint betwist voor 10, 6, 4 en 2 punten die meetellen voor het eindklassement.

Volledig scherm Iljo Keisse achter zijn derny. © Photo News

Wat gebeurt er bij pech?

Een val of een mechanisch defect is gauw gebeurd. Wat gebeurt er dan? De Zesdaagse heeft met Nico Impens een eigen parketspecialist die de piste zelfs tijdens de wedstrijd onderhoudt. Ploegen zelf mogen bij een mechanisch probleem of val even bekomen - 1.250 meter of het equivalent van 8 ronden volgens het reglement. Daarna moet één van de twee renners weer volop deelnemen aan de wedstrijd.

Wat als een renner opgeeft?

Rondjes rijden op een steile piste van amper 166,66m lang aan duizelingwekkende snelheden - bij momenten 60 à 70 km/u- is uiteraard niet zonder risico. Soms trekken valpartijen een flinke streep door de rekening en wordt een duo herleidt tot een eenzaat. Renners mogen in de regel maximaal 36 uur geneutraliseerd worden, wie langer buiten strijd is moet de wedstrijd verlaten. Een renner die alleen valt rijdt dan enkel verder in de individuele nummers. Als hij binnen de 48 uren niet is opgenomen in een nieuwe ploeg, moet hij de wedstrijd verlaten. De organisatie probeert eenzaten dus weer aan elkaar te koppelen in nieuwe duo’s. Als dat gebeurt wordt hun positie in de wedstrijd (ronden) bepaald worden door de best geplaatste verdwenen ploeg, plus een strafronde. De behaalde punten van de twee verdwenen ploegen worden opgeteld en door twee gedeeld.

Volledig scherm © BELGA

Is de Zesdaagse te zien op tv?

Wie niet aanwezig is in het Kuipke kan de Zesdaagse Vlaanderen-Gent live volgen op tv. Van dinsdag tot en met zaterdag wordt de wedstrijd live uitgezonden op Proximus, in Vlaanderen en Wallonië. De finale van de slotdag komt live op Sporza.

Zijn er nog tickets te koop?

Snel zijn is de boodschap. Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag zijn volledig uitverkocht. Voor woensdag zijn nog een handvol tickets beschikbaar voor het middenplein. Voor de openingsavond een paar tickets voor de vakken B en M.

Tickets bestellen doet u op DEZE PAGINA.

Volledig scherm Het Kuipke, het strijdtoneel van de Zesdaagse van Gent. © Photo News

Erelijst laatste tien jaar:

2021: Robbe Ghys en Kenny De Ketele

2020: niet verreden

2019: Robbe Ghys en Kenny De Ketele

2018: Elia Viviani en Iljo Keisse

2017: Moreno De Pauw en Kenny De Ketele

2016: Mark Cavendish en Bradley Wiggins

2015: Michael Morkov en Iljo Keisse

2014: Jasper De Buyst en Kenny De Ketele

2013: Jasper De Buyse en Leif Lampater

2012: Glenn O’Shea en Iljo Keisse

Volledig scherm Kenny De Ketele en Robbe Ghys wonnen vorig jaar de Zesdaagse van Gent. © Photo News

Recordhouders: 1. Patrick Sercu (Bel): 11 zeges: 1965, 1967, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1980, 1981 2. Etienne De Wilde (Bel): 9 zeges: 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1992, 1994, 1995, 1997 3. Danny Clark (Aus): 7 zeges: 1976, 1979, 1982, 1986, 1987, 1990, 1994 4. Iljo Keisse (Bel): 7 zeges: 2005, 2007, 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 5. Kenny De Ketele (Bel): 4 zeges: 2014, 2017, 2019, 2021 Baanrecord: Moreno De Pauw in 2017: 166m in 8,43 seconden

Volledig scherm (Photo by Nico Vereecken/Photonews © Photo News