Wielrenster Puck Moonen over privéproblemen: “Gestalkt worden door een mentaal zieke vreemde is angstaanjagend”

Puck Moonen is een Nederlandse influencer en wielrenster die in het verleden onder meer voor Lotto Soudal Ladies en Bingoal Casino-Chevalmeire reed. Vandaag zit ze zonder ploeg, maar dat lijkt even het minste van haar zorgen. “Het zijn op zijn zachtst gezegd behoorlijk stressvolle weken geweest, met veel persoonlijke shit”, schrijft ze. “Maar familie, vrienden en een liefhebbende partner sleepten me door het ergste heen.”

Moonen geeft aan dat ze recent gestalkt werd. “Ik voelde me absoluut uitgeput toen ik vorig weekend inging en realiseerde me hoeveel energie deze voorbije weken hebben gevraagd. Ik kan er niet veel over kwijt, want de politie is erbij betrokken. Maar gestalkt worden door een geesteszieke vreemde is angstaanjagend. Het zijn van die dingen in het leven waar je geen controle over hebt, dus ik probeer de zaken weer op de rails te krijgen en hopelijk wordt het snel opgelost!”