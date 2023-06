Wielrenner Gino Mäder (26) overleden na val in ravijn

De Zwitserse wielrenner Gino Mäder (26) is overleden na zijn zware val van gisteren in de Ronde van Zwitserland. Mäder moest ter plekke worden gereanimeerd nadat hij in een ravijn stortte tijdens een afdaling.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Het is met grote droefheid en een zwaar gemoed dat we het overlijden van Gino Mäder moeten bekendmaken”, aldus Bahrain Victorious. “Op vrijdag 16 juni, na een heel zware crash in de 5e rit van de Ronde van Zwitserland, verloor Gino zijn gevecht om te herstellen van zijn ernstige verwondingen.”

De Zwitser Gino Mäder ging samen met Magnus Sheffield rechtdoor in een bocht, maar kwam ongelukkig voor hem dieper in het ravijn terecht. Sheffield krabbelde overeind en kon op eigen kracht, omringd door de hulpdiensten die volgens de organisatie na twee minuten al ter plekke waren, naar boven klauteren. Sheffield zou snel met de helikopter naar het ziekenhuis in Samedan worden gevlogen. De Amerikaan hield aan zijn val kneuzingen en een hersenschudding over.

Reanimatie

Zac Williams is een Amerikaanse fotograaf die dertig minuten na het passeren van de bezemwagen voorbij de plaats van het ongeval kwam. Williams getuigt dat hij Mäder roerloos zag liggen, omringd door de medische diensten die al ter plekke waren. De organisatie bevestigt dat Mäder in het water lag en dat hij ter plekke werd gereanimeerd. Hij lag in een soort uitsparing, gemaakt van grote stenen en cement, die dient om bergwater af te voeren.

Een helikopter was ter plekke. Om tien voor zes donderdagavond kon de organisatie van de Ronde van Zwitserland bevestigen dat Mäder naar het ziekenhuis in Chur is gevlogen. Bijna twee uur later liet zijn team Bahrein Victorious weten dat Mäder er werd onderzocht. Vandaag is Mäder om 11u30 aan zijn verwondingen overleden.

Volledig scherm © Photo News / Alamy Live News

KIJK. Gino Mäder overleden na val in ravijn