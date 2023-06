“Wielrennen voor vrouwen in de lift? Gevaarlijke luchtbel die vroeg of laat uit elkaar spat”: waarom de Ronde van België voor vrouwen afgelast werd

Pieter Serry na de “zwaarste ronde” uit zijn carrière: “Ik begon te hyperventi­le­ren, ik vreesde dat ik het niet zou halen”

Van vijftien(!) grote rondes waar Pieter Serry (34) aan de start kwam, was de Giro 2023 de zwaarste. Dat zegt de renner die weer en wind trotseerde en zes ploegmaats naar huis zag vertrekken, voor hij en zijn ploegmaat Ilan Van Wilder de finish in Rome haalden. “Om beurten hebben we elkaar door de slechte momenten getrokken.”