Wielerwereld in rouw na overlijden Tijl De Decker: onderen anderen Evenepoel, Van Aert en Kopecky steken familie hart onder de riem

Na de koninginnenrit in de Renewi Tour reageerde Florian Vermeersch op het overlijden van Tijl De Decker. “Ik kende Tijl niet persoonlijk, maar ik ben er wel erg van aangedaan. We kregen het nieuws vanmorgen te horen op de bus. We zaten met tranen in onze ogen. Mijn ploeggenoten en ikzelf wilden deze etappe rijden om Tijl te eren. Het is misschien cliché, maar ik reed vandaag met twee rond. Iedereen zat met Tijl in zijn gedachten.”