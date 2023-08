WIELERTRANSFERS. Jonathan Milan versterkt de rangen van Lidl-Trek, nieuwe gezichten bij Groupama-FDJ

Bronzen Tuur Dens zorgt in scratch voor eerste Belgische medaille op Super-WK: “Ik denk dat er meer in zat”

Op de openingsdag van het WK baan in Glasgow pakte ons land meteen een medaille. Een alerte Tuur Dens reed in de Sir Chris Hoy Velodrome naar brons in de scratch. Opsteker nadat hij één week geleden nog ziek aan de kant stond. “Door die gebrekkige voorbereiding wist ik niet of ik 100% fit was. Maar de benen waren er wel.”