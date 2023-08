WIELERTRANSFERS. Italiaanse sprinter Jonathan Milan versterkt de rangen van Lidl-Trek

Jenno Berckmoes, Lionel Taminiaux en Henri Vandenabeele versterken Lotto Dstny

"We zijn blij dat deze drie talentvolle Belgen zich engageren bij het Lotto Dstny-project. Met deze drie renners versterken we ons op verschillende terreinen. Vandenabeele is een beloftevolle klimmer, Berckmoes is iemand voor de heuvelklassiekers en Taminiaux is een bewezen allrounder met een sterke sprint. Het zijn teamplayers, maar ook renners die hun eigen kans kunnen gaan. Ze passen perfect in onze plannen", zegt CEO Stéphane Heulot.

Vandenabeele is geen onbekende bij Lotto Dstny. Hij maakte in 2019 en 2020 al deel uit van het Development Team en komt over van DSM. Berckmoes maakt de overstap van Team Flanders-Baloise. De Oost-Vlaming werd vorig jaar prof en kijkt uit naar de volgende stap in zijn carrière. Taminiaux ruilt vanaf volgend jaar Alpecin-Deceuninck in voor Lotto Dstny. Hij is op zijn best in heuvelachtige eendagsklassiekers en behaalde al drie zeges in zijn loopbaan: vorig jaar een rit in de Ronde van Langkawi en de Vierdaagse van Duinkerke, in 2019 was hij de beste in La Roue Tourangelle.