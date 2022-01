Wielerploegen zijn voorbereid nadat Frankrijk vaccinatie verplicht voor topsporters

Wielrennen Lelangue staat voor belangrijk jaar bij Lot­to-Soud­al: “Natuurlijk is het doel om ons te tonen op het allerhoog­ste niveau”

John Lelangue verwacht veel van Lotto-Soudal in 2022. Dat zegt de sterke man van de Belgische ploeg in Spanje, in een gesprek met onze wielerjournalist Stijn Vlaeminck. “Ik voel dat in deze groep enorm veel goede wil is, dat de ‘vibe’ goed zit. Iedereen is enorm gemotiveerd.”

15 januari