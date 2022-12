Wielerploeg Lotto-DSTNY maakt morgen nieuwe CEO bekend: keuze zou gevallen zijn op Fransman Stéphane Heulot

Veldrijden Nu ook bevestigd: Wout van Aert past voor BK veldrijden, ontdek hier zijn resterende crosspro­gram­ma

Het hing al even in de lucht en is nu ook officieel: Wout van Aert rijdt het BK veldrijden in Lokeren niet. Jumbo-Visma maakte zonet het resterende crossprogramma van onze landgenoot bekend. ‘WVA’ zal in 2022 nog vijf keer in actie komen. Het nieuwe jaar begint hij in Herentals.

