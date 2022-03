Wielerpeloton kreunt onder tsunami aan virale infecties: “Door altijd dat mondmasker te dragen, is ons immuunsysteem verzwakt”

Oké, hier en daar zat er ook een (aanslepende) blessure bij als gevolg van een crash. Israël-Premier Tech werd herleid tot een éénmansploeg: daar is enkel Hugo Houle nog fit. Belandden voorts in de ziekenboeg, naast onder meer Stybar, Politt, Bissegger, Sanchez en Mäder: de Belgen Capiot, Van Asbroeck, Keukeleire en Lampaert.

Verrassend is dat niet, volgens Wout van Aert. “Je merkt in het peloton dat er veel gehoest en gekucht wordt.” Covid, denk je dan spontaan. “Wat uiteraard angst inboezemt bij de renners.” Maar een mens zou haast vergeten dat hij nog door andere kwalen kan worden getroffen.

“Er is niet één bepaalde bacterie actief. Het gaat om gewone verkoudheden of klassieke luchtwegeninfecties die de kop opsteken. Bronchitis, sinusitis, die dingen. De gang van zaken zoals in elk normaal wielervoorjaar. Niks ernstigs, alleszins.” Van Aert: “Typisch verschijnsel voor deze koersen in deze periode van het jaar. We blijven goed oppassen.”